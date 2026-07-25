Girona-Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Girona ile Alaves, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Girona-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GIRONA-ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

Girona ile Alaves arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

GIRONA-ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Girona-Alaves maçı, Türkiye saati ile 11.30'da başlayacak.

GIRONA-ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.