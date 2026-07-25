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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Girona-Alaves maçı ne zaman? Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Girona-Alaves maçı ne zaman? Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İspanya temsilcileri Girona ile Alaves, sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. La Liga öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki ekip, mücadelede hem oyun planlarını test edecek hem de yeni transferlerin performansını değerlendirme fırsatı bulacak. Teknik direktörler için önemli bir prova niteliği taşıyan karşılaşma, oyuncuların fiziksel durumunu ve kadro tercihlerini şekillendirmesi açısından da büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise Girona-Alaves hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 10:09
Girona-Alaves maçı ne zaman? Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Girona-Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Girona ile Alaves, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Girona-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GIRONA-ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

Girona ile Alaves arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

GIRONA-ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Girona-Alaves maçı, Türkiye saati ile 11.30'da başlayacak.

GIRONA-ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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