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Haberler Futbol Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile yolları ayırdı!

Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile yolları ayırdı!

Gençlerbirliği'nde Sportif Direktör Cem Can, M'Baye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 16:35 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 16:43
Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile yolları ayırdı!

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, M'Baye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Cem Can, 31 yaşındaki Senegalli forvet M'Baye Niang ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını dile getirdi.

Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini ise uzattıklarını aktaran Can, "Fıratcan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yeni sözleşme için anlaştık." dedi.

Can, performansıyla dikkati çeken Franco Tongya ile Ousmane Diabate'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin ise "Eksik, ihtiyaç duyulan bölgelerimiz var. Önceliğimiz takıma katacağımız oyuncular. Bu süreçte de her oyuncu değerini bulursa, bir teklif gelirse değerlendirilebilir. Henüz yazılı teklif yok. Zaten mevcut oyuncularımız, onlarla kampta beraber olacağız." bilgilerini verdi.

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