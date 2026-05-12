Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Hull City final maçı ne zaman? Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Play off final

Hull City, Premier Lig'e yükselmek için Wembley’de yüzyılın maçına çıkıyor. Play-off yarı finallerini başarıyla geçen Hull City'nin finaldeki rakibi ve maç saati belli oldu. Dünyanın en değerli maçı olarak kabul edilen bu dev karşılaşmanın kazananı, gelecek sezon dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak. Peki, Hull City final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev finale dair tüm merak edilenler!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 00:25
Hull City play-off final maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere futbolunun kalbi Wembley Stadyumu, Hull City'nin kader maçına ev sahipliği yapıyor. Sezon boyu inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen play-off potasında kalmayı başaran ve yarı finalde sergilediği performansla taraftarlarını mest eden Hull City, Premier Lig'e yükselme finalinde sahaya çıkıyor. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın "Hayalim Premier Lig" sözleriyle başlattığı bu yolculuğun son durağında rakip, ligin güçlü ekiplerinden biri. Yaklaşık 200 milyon sterlinlik bir gelirin de sahibi olunacağı bu kritik doksan dakika, sadece bir futbol maçı değil, kulübün geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası anlamını taşıyor. İşte Hull City play-off final maçının detayları!

Hull City final maçı ne zaman?

HULL CITY FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Championship Play-Off finali, her yıl olduğu gibi bu yıl da Wembley'de büyük bir şölen havasında geçecek. Hull City'nin Premier Lig'e çıkmak için vereceği bu büyük mücadele 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Türkiye'den de binlerce futbolseverin takip edeceği bu dev maçın canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

Hull City Premier Lig'e çıktı mı?

HULL CITY PLAY-OFF FİNAL MAÇINDA RAKİP KİM?

Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton-Middlesbrough yarı final maçının galibi olacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan karşılaşmayı kazanan ekip, Premier Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olacak.

Hull City play off final maçı detayları!

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MAÇI

Hull City'nin çıkacağı bu final karşılaşması, futbol dünyasında "en pahalı maç" olarak nitelendiriliyor. Premier Lig'e yükselen takımın sadece yayın gelirleri, sponsorluklar ve ayak bastı parasıyla birlikte yaklaşık 170-200 milyon sterlin arasında bir geliri garantileyecek olması, bu maçı Hull City tarihinin en önemli finansal olaylarından biri haline getiriyor. Acun Ilıcalı ve ekibi, bu gelirle birlikte kulübü dünya devleriyle yarışacak seviyeye taşımayı hedefliyor.

