Ekim ayında 'temiz eller operasyonu' başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu önderliğinde büyük bir adım attı ve 'bahis' oynayan hakem, futbolcu, eski yöneticileri açıkladı. TFF, aktif olarak görev yapan 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif bahis oynadığını duyurdu. PFDK, bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Soruşturma kapsamında 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. 102 futbolcu 45 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası aldı. "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklanarak ceza evinde gönderildi.