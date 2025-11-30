Fırsat eşitliği sağladık

Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, yapılan çalışmaları en ince ayrıntısına kadar Fotomaç'a anlattı. Birçok önemli konuya değinen Bayraktar, şunları söyledi: "Bir yol haritamız vardı. Bu yol haritamızda bütün paydaşları bu işin içerisine dahil etmek istedik. Onları da dinlemek istedik. Fikir alışverişinde bulunmak istediğimiz için illeri gezdik. Örneğin doğuda 3-4 kulübün katıldığı sadece 3-4 takımlı ligler vardı. Bir tanesi çekiliyordu, 3 takım kendi arasında döne döne maçlar yapıyordu. Dedik ki, önümüzdeki sezon, bu sezon için 2.-3. lig kulüplerine 14-15 yaş kategorisinde gelişim liglerine katılım zorunluluğu getirdik.

KULÜP SAYISINI 247'YE ÇIKARDIK

Altyapı kültürü için bir kriter belirledik. Bu kriterlerimize uyan 117 tane amatör kulübü de aldıktan sonra 101 tane 2. ve 3. Lig kulüpleriyle beraber sayımız 99'dan 247'ye çıktı Türkiye genelinde. 247 kulüp, U14, U15, U16, U17, U19 da katılıyor. Sayı da 900'e yaklaştı. Böylece hacmimiz çok büyüdü.

Ve de bazı kriterler koyarak aynı zamanda kaliteyi de çok düşürmeden bunu yaptık.

Bir oyuncu gelişiminde kaliteli antrenörler olacak. Kaliteli antrenman olacak. Ve belirli bir sayıda kaliteli maç oynayacak. Bunların birbirini tamamlayan şeyler. Yani biri olup biri olmadığı zaman olmuyor. Biz fikstürleri birleştirdik.

U14 ile U15 örneğin arka arkaya maç yapıyor.

GELİŞİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Ayrıca alt yaş gruplarında biliyorsunuz 13-14-15 yaşlarda ergenlik öncesi.

Aslında çocuklar aynı yıl doğmuş olsa da yılın birinci ayında doğduğu çocukla 11. ayda doğan çocuk aynı kaderi paylaşmıyor. Aynı kategoride oynuyorlar ama aynı kaderi paylaşmıyorlar.

Genelde de fiziksel olarak erken olgunlaşmış oyuncu tercih ediliyor. Yetenekli olan değil, fiziksel gelişmiş olan tercih ediliyor. Ama biz bu çocuklara fırsat eşitliği yaratabilmek adına son 3 ayda doğduysa bir alt yaş kategorisinde oynayabilmesini sağladık. 15 yaşındasın.

Son 3 ayda doğmuşsun 14 yaş kategorisinde. 14 yaşında 13 yaşında oynayabiliyor.

Bu da geç gelişen çocuk için önemli bir fırsat."

GÖNÜLLÜ ANTRENÖRLERİMİZ VAR

Bayraktar, her ilde gönüllü antrenörler olduğunu ve bu antrenörlerin gelişimi için FIFA'dan alınan fonun kullanılacağını söyledi:

"FIFA'dan biz 250 bin dolarlık bir fon aldık. 81 ilde gönüllü antrenör ağı oluşturuyoruz. Bu gönüllü antrenörler o illerde oyunun gelişiminde görev yapıyorlar. Bu seneki odağımız antrenörlerin gelişimi olacak. FIFA'dan gelen bu fonla bunu yapacağız."

U13'LERİ DEVREYE ALDIK

EMRAH BAYRAKTAR: "Daha önce Futbol Federasyonunun organize etmediği U13 Lig'leri vardı. Amatör seviyede il bazında oynuyorlardı. İlk defa U13 Lig'ini de devreye aldık.

Böyle değişiklikler yaptık. Amatör takımların da katılımına izin verdikten sonra bizim organizasyonumuz büyüdü."

TÜM OYUNCULAR OYNAYACAK

Alt yaş kategorilerinde oyuncu değiştirme sınırının kalktığının da altını çizen Bayraktar, "14-15 ve 16-17 yaş kategorilerinde kulübedeki bütün oyuncuları değiştirebilme hakkı tanıdık. Olabildiğince çocuk oynama fırsatı bulsun diye yaptık bunu. 14-15 yaş kategorisinde devrede kalecilerini değiştirme zorunluluğu getirdik. Son 20 dakikaya gelene kadar asgari 5 oyuncuyu da değiştirme zorunluluğu getirdik" dedi.

500 MAÇ OYNATIYORUZ

Bayraktar: "Yapısal, organizasyonel ve teknik değişiklikleri yaptıktan sonra; biz haftada 500 tane maç oynatıyoruz.

Ama bu 500 tane maçı bizim aynı zamanda da denetliyoruz.

Maç koordinatörü atıyoruz. Onlar maçları izliyorlar. Bize rapor sunuyorlar.

Bizim sistemimize düşüyor.

Biz de bakıyoruz 14-15-16-17- 19'da bunları da genç milli takımlarla paylaşıyoruz."

HARCAMA DÜŞTÜ KALİTE ARTTI

EMRAH BAYRAKTAR: "Türkiye Şampiyonları'nda maç sayısını 20'den 70'e çıkardık. Burada altı çizilecek durum şu aslında. Sayılar ve kalite bu kadar artarken, bir önceki yıla göre harcamalarda önemli düşüş yaşandı. Bir önceki sene harcama 1.5 milyon euroydu. Biz sadece 300 bin euro harcadık. 5'te 1 daha az para harcayarak kaliteyi artırdık, daha sağlıklı ve iyi koşullarda oynanmasını sağladık."

BİZ 18 KİŞİLİK FUTBOL ÜLKESİYİZ

Emrah Bayraktar, "Gelişim liglerinden geçtiğimiz yıllarda 8 bin futbolcu sadece oynuyordu.Hep diyoruz ya 85 milyonluk ülkeyiz, 3 milyon Türk olan Almanya'daki gibi oyuncu yetişmiyor. Konu eğer futbolsa bizim nüfusumuz 8 bin, 85 milyon değil. Biz bunu 18 bine çıkardık. Yeterli mi, değil" dedi.