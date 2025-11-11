Liderler kayıp

Avrupa'da 5 büyük ligdeki 4 takım, Şampiyonlar Ligi dönüşü çıktığı maçlarda puan kaybetti. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'da Rayo Vallecano ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Bundesliga'da Union Berlin'le rakip sahada oynayan Bayern Münih, 2-2'lik skorla 1 puanla yetindi. Premier Lig'de Arsenal, Sunderland'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galatasaray dış sahada Kocaelispor'a 1-0 yenilirken, 5 büyük ligde kazanan tek takım Paris Saint Germain oldu. Fransız devi, Lyon'u deplasmanda 90+5'te Neves'in golüyle 3-2 yendi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER