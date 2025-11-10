Mourinho yine gündeme oturdu! Bu sefer hakemin üzerine yürüdü

CANLI SKOR ANA SAYFA
Futbol dünyasının olaylı adamı Jose Mourinho yine gündeme oturdu. Portekizli çalıştırıcı son olarak takımı Benfica'nın Casa Pia ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından hakeme sert bir tepki gösterdi. İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 09:37
Sezona Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak başlayan fakat sarı-lacivertlilerin takımdan gönderdiği Jose Mourinho için Benfica'da da işler yolunda gitmiyor.

Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Benfica, milli ara öncesi ligde büyük bir darbe aldı. Casa Pia ile karşılaşan Lizbon ekibi, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından sonuca tepki gösteren Mourinho, hakem Gustavo Correia'nın üstüne yürüdü ve soyunma odasına kadar takip etti.

"CEZA ALMADAN KONUŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak çok zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Dünkü maçta yaşananlar. 1 hafta önce yine başka bir maçta yaşananlar. Bu konulara girmek istemiyorum. Ceza almadan konuşmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

Casa Pia beraberliği sonrası 25 puanda kalan Benfica lider Porto'nun 6 puan gerisine düşmüş oldu.

AVRUPA'DA GOL BULAMADI

Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından Benfica için "Kendi seviyeme döndüm!" ifadelerini kullanan Jose Mourinho için Şampiyonlar Ligi serüveni de iyi gitmiyor. Benfica ile Devler Ligi'nde Chelsea, Newcastle ve Bayer Leverkusen'e karşı üç maça çıkan Portekizli teknik adam, takımıyla puan kazanamazken, çıktığı üç maçta gol bulmayı başaramadı.

