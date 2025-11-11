2. ve 3. Lig ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturmasına 1024 oyuncunun isminin karışması ve bu isimlerin 911'inin 2. Ve 3. Lig'de olmasından dolayı ligleri erteledi. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının iki hafta ertelendiği duyuruldu. Yeni planlama yapılacak ve oluşacak yeni maç takvimi resmi olarak sonradan açıklanacak.

TFF yaptığı açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in iki hafta kaydırılması kararı doğrultusunda, ilk devrenin sonuna kadar oynanacak olan haftalar için belirlenen müsabaka takvimi değişti. Değişen tarihlere göre düzenlenmiş yeni müsabaka programları daha sonra ilan edilecektir" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG VE 1. LİG DEVAM EDECEK

Yaşanan bahis skandalı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, alt liglerin ertelendiğini açıklarken, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarının daha önce planlandığı şekilde oynanacağını duyurdu. Milli ara sonrasında hem Süper Lig hem de 1. Lig plana uygun şekilde oynanmaya devam edecek. Sezon başındaki program değiştirilmeyecek.

SONUÇLARI NE OLACAK?

Şükrü Aksu: Büyük bir rakam

Çok büyük sayı, Süper Lig'den 27 futbolcu bu açıklanan isimler arasında. Futbolcuların bunu yapmaması gerekir, 3700 kişilik bir havuzdan 1024 futbolcudan bahsediyoruz, büyük bir rakam. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Disiplin Talimatnamesindeki maddeye göre futbolcuların futbol bahsi oynamaması gerekir, hak mahrumiyeti cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır. Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerinde zaten oynayamıyorlar. Soruşturma olacak, görüşleri alınacak. Minimum 3 aydan başlamak üzere 1 yıla kadar futboldan uzak kalmaları gündemde olacak. DIĞER bir akla gelen soru şudur: Futbolcu sadece bir oyun mu oynadı yoksa kendisinin de oynadığı bir oyunda manipülatif bir harekette bulundu mu? Buna da bakılacak.

Tarkan Erdal: En az 3 ay ceza

Yasa dışı bahis ile yasal bahis karıştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sevklerin yapıldığı legal olarak Süper Toto'nun izin verdiği şirketlerce alınan isimlere özgü oynayan futbolcuların sevkidir. Daha önce hakemlerin sevki yapılmıştı. Bu futbolcuların bahis oynadıklarına ilişkin bir tespit yapıldı, bu futbolcular da Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şimdi Disiplin Kurulu karar verecek. Futbolla ilgili hiç kimse legal de olsa bahis oynayamaz. Disiplin Kuruluna göre, bu kişiler bahis oynarsa en az 3 en fazla 1 yıl olmak üzere hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalırlar.