Arda Güler için Real Madrid’de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

2) Karar verme hızı: Arda'nın özellikle güçlü rakiplere karşı oynanan maçlarda daha hızlı düşünmesi ve topu çabuk kullanması için özel antrenmanlar planlandı. Xabi Alonso, oyuncusunun oyun zekâsını saha içinde daha efektif kullanabilmesi adına bu alana özel önem veriyor.

ARDA YENİ ROLÜNDEN MEMNUN Asıl mevkisi 10 numara olmasına rağmen, Real Madrid'de zaman zaman 6 numara pozisyonunda görev yapan Arda Güler'in bu durumdan memnun olduğu kaydedildi. Xabi Alonso'nun genç oyuncuya güveni tam; Arda'yı orta sahanın merkezinde oyun kurucu olarak geliştirmek istiyor.