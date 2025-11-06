CANLI SKOR ANA SAYFA
Arda Güler için Real Madrid'de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

Arda Güler için Real Madrid'de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Arda Güler için Real Madrid teknik ekibi harekete geçti. Xabi Alonso, milli yıldızın potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak iki kritik gelişim alanı belirledi. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 16:31
Arda Güler için Real Madrid'de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

A Milli Futbol Takım'ımızın ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, son dönemde büyük maçlardaki performansıyla gündemde. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından İspanyol basını, Xabi Alonso'nun Arda için özel bir gelişim planı hazırladığını yazdı.

Arda Güler için Real Madrid'de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

İKİ KRİTİK GELİŞİM BAŞLIĞI: FİZİK VE KARAR HIZI

Defensa Central'de yer alan haberde, Alonso'nun Arda Güler'in performansını yukarı çekmek için iki temel noktaya odaklandığı belirtildi.

Arda Güler için Real Madrid'de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

1) Fiziksel dayanıklılık: Arda'nın temposunu artırması ve 90 dakika boyunca aynı ritimde kalabilmesi için özel bir kondisyon programı uygulanacak. Alonso, genç futbolcunun sprinter olmamasına karşın dayanıklılık seviyesini yükselterek maç içindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Arda Güler için Real Madrid'de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

2) Karar verme hızı: Arda'nın özellikle güçlü rakiplere karşı oynanan maçlarda daha hızlı düşünmesi ve topu çabuk kullanması için özel antrenmanlar planlandı. Xabi Alonso, oyuncusunun oyun zekâsını saha içinde daha efektif kullanabilmesi adına bu alana özel önem veriyor.

Arda Güler için Real Madrid'de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

ARDA YENİ ROLÜNDEN MEMNUN

Asıl mevkisi 10 numara olmasına rağmen, Real Madrid'de zaman zaman 6 numara pozisyonunda görev yapan Arda Güler'in bu durumdan memnun olduğu kaydedildi. Xabi Alonso'nun genç oyuncuya güveni tam; Arda'yı orta sahanın merkezinde oyun kurucu olarak geliştirmek istiyor.

Arda Güler için Real Madrid'de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

"KULÜP EFSANESİ OLACAK" İNANCI

Real Madrid çevrelerinde, Arda Güler'in birkaç yıl içinde kulüp efsaneleri arasında yer alacağına dair güçlü bir inanç bulunuyor. Yeni sistemde farklı bir rolde oynamasına rağmen istatistik üretmeyi sürdüren genç yıldızdan beklenti büyük.

Arda Güler için Real Madrid'de özel plan! Xabi Alonso gelişim formülünü belirledi

KROOS VE MODRIC'İN BOŞLUĞU

Kroos ve Modric'in ayrılığı sonrası Real Madrid orta sahasında oyun temposunu kontrol edebilecek isim eksikliği dikkat çekiyor. Xabi Alonso, bu süreçte Arda Güler'in bu boşluğu doldurabilecek oyuncu olduğunu düşünüyor ve ona sürekli sorumluluk vermeyi planlıyor.

