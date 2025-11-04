CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Chelsea’den Kenan’a kanca

Chelsea’den Kenan’a kanca

Premier Lig devi Chelsea, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Juventus'un golcüsü Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea’den Kenan’a kanca
Premier Lig devi Chelsea, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Juventus'un golcüsü Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibi, 20 yaşındaki forvet için rekor teklif yapmaya hazırlanıyor ve temsilcileriyle gizli temas başlattı. Kenan'ı uzun vadeli bir proje olarak gören Chelsea yönetimi ile teknik ekibi, onu modern bir oyuncu olarak değerlendiriyor. İspanyol basınındaki habere göre, oyun kurucu özelliği, birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilmesi ve farklı sistemlere hızlı adapte olması artıları arasında. Oyuncuya yakın kaynaklar, Chelsea'nin ara transfer sezonunda resmi teklif yapacağını belirtti.
G.Saray'dan Lookman hamlesi!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
DİĞER
Fenerbahçe’de başarının sırrı bu 7 maddede saklı! Tedesco cevabı sahada verdi
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 00:46
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... 00:46
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! 00:46
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 00:46
Daha Eski
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 00:46
Antalyaspor deplasmanda galip! Antalyaspor deplasmanda galip! 00:46
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! 00:46
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 00:46
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 00:46
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 00:46