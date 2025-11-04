Chelsea’den Kenan’a kanca

Premier Lig devi Chelsea, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Juventus'un golcüsü Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibi, 20 yaşındaki forvet için rekor teklif yapmaya hazırlanıyor ve temsilcileriyle gizli temas başlattı. Kenan'ı uzun vadeli bir proje olarak gören Chelsea yönetimi ile teknik ekibi, onu modern bir oyuncu olarak değerlendiriyor. İspanyol basınındaki habere göre, oyun kurucu özelliği, birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilmesi ve farklı sistemlere hızlı adapte olması artıları arasında. Oyuncuya yakın kaynaklar, Chelsea'nin ara transfer sezonunda resmi teklif yapacağını belirtti.