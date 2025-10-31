CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ne gerekiyorsa yapılıyor

Ne gerekiyorsa yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bahis skandalıyla ilgili ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Ne gerekiyorsa yapılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği otak basın toplantısında Türk futbolunun gündemine bomba gibi düşen hakemlerin bahis skandallarıyla ilgili açıklama yaptı. Devletin, ne gerekiyorsa yaptığının altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde mesela bir hakemler olayı ortaya çıkmıştır. Hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır" dedi. Vatandaşın, bu gelişmeleri gördükçe mutlu olduğunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaş tribündeki bu gelişmeyi görünce çok mutlu olmaktadır. 'Neler oluyor neler' demeye başlamıştır" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
