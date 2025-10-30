CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor-12 Bingöl Spor MAÇI CANLI İZLE | Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-12 Bingöl Spor MAÇI CANLI İZLE | Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Tümosan Konyaspor ile 12 Bingöl Spor karşı karşıya gelecek. Kupayı bir defa müzesine götürerek tarihe geçen yeşil-beyazlılar, bu sezona da damga vurmayı amaçlıyor. Recep Uçar yönetiminde güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefleyen Konyaspor, bir üst tura geçmenin hesaplarını yapıyor. Bingöl temsilcisi ise zorlu Konya deplasmanında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Futbolseverler merakla, "Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 12:03
Konyaspor-12 Bingöl Spor MAÇI CANLI İZLE | Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-12 Bingöl Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi Konya'da devam ediyor. Tümosan Konyaspor, taraftarının coşkusunu arkasına alarak 12 Bingöl Spor'u ağırlayacak. Tarihinde bir kez kupayı kazanarak büyük bir başarıya imza atan yeşil-beyazlılar, bu sezon da Türkiye Kupası'nda etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor. Recep Uçar yönetiminde sahaya çıkacak Konyaspor, iç sahadaki avantajını kullanarak rakibini mağlup edip bir üst tura yükselmeyi planlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Bingöl temsilcisi ise sürpriz peşinde. Peki, Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-12 BİNGÖL SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

KONYASPOR-12 BİNGÖL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR-12 BİNGÖL SPOR MAÇI CANLI İZLE

KONYASPOR-12 BİNGÖL SPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı hakemi Fevzi Erdem Akbaş oldu. Akbaş'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Onur Gülter yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Muhammed Ömür üstlenecek.

