Konyaspor-12 Bingöl Spor MAÇI CANLI İZLE | Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-12 Bingöl Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi Konya'da devam ediyor. Tümosan Konyaspor, taraftarının coşkusunu arkasına alarak 12 Bingöl Spor'u ağırlayacak. Tarihinde bir kez kupayı kazanarak büyük bir başarıya imza atan yeşil-beyazlılar, bu sezon da Türkiye Kupası'nda etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor. Recep Uçar yönetiminde sahaya çıkacak Konyaspor, iç sahadaki avantajını kullanarak rakibini mağlup edip bir üst tura yükselmeyi planlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Bingöl temsilcisi ise sürpriz peşinde. Peki, Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-12 BİNGÖL SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

KONYASPOR-12 BİNGÖL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR-12 BİNGÖL SPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tümosan Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı hakemi Fevzi Erdem Akbaş oldu. Akbaş'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Onur Gülter yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Muhammed Ömür üstlenecek.