Haberler Futbol Bahis skandalının perde arkası ortaya çıktı! Her şey o maçla başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Türk futbolunda deprem etkisi yaratan bu olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 09:49
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla Türk futbolunda bahis gerçeğinin bir yüzü ortaya çıktı. Hakemlerle ilgili atılan adımlar bununla sınırlı kalmayacak. İşte Sabah'ın haberine göre madde madde yaşananlar ve yaşanacaklar:

1- 2023-24 SEZONUNDA OYNANMIŞTI

PFDK, Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında TFF 2. Lig 2023-2024 sezonunda oynanan ve 0-0 biten Beyaz Grup 37. hafta maçıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde bahis eylemi nedeniyle geçtiğimiz ayın başında birçok ismi hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı. 23 futbolcunun yanı sıra, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve hatta masörün dahi yer aldığı hak mahrumiyeti cezaları uygulandı. Kurul, ayrıca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verirken konulan idari tedbirlerin kaldırılarak incelemenin devamına hükmetti.

2- İNCELEME KARARINI 'ÖZEL' YAPTILAR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis skandalının üzerine gidilmesiyle ilgili toplantıyı dar kadroyla yaptı. Başkan Hacıosmanoğlu dışında, başkanvekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bu toplantıya katılarak, dışarıya sızmaması adına gizlilik esasıyla inceleme kararı alındı.

3- ARAŞTIRMA 5 ŞİRKET ÜZERİNDEN

TFF yönetimi yaşanan gelişme sonrası başta Spor Toto Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla irtibata geçerek hakemlerle ilgili inceleme istedi. 5 yasal bahis şirketinin kayıtları üzerinden 571 aktif profesyonel hakem mercek altına alındı. Sorgulamada bahis hesapları araştırıldı, 371 hakem tespit edilerek oynadıkları aktiviteleri kontrol edildi. 152'sinin bahis oynadığı ortaya çıkarken kaç maça oynadıkları tespit edildi.

4- PFDK SEVKİYLE AÇIKLANACAK

Bahis oynadığı tespit edilen 152 hakem PFDK'ya sevk edilecek. Bu hakemlerin isimleri de burada kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Ayrıca 6222 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösterdiği tespit edilen isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Hakemlerin hangi maçlara bahis oynadıkları, kendi yönettikleri karşılaşmalarda da bahis yapıp yapmadıkları yargı mercileri tarafından araştırılacak.

5- 45 GÜN CEZA HAKEMLİĞİ BİTİRİR

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'na göre 45 gün ve üzeri hak mahrumiyeti alan isimlerin hakemlik kariyeri sona erecek.

6- OPERASYON YURT DIŞINA TAŞINACAK

Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi belirleyen açıklamalarında bahsettiği inceleme, yurtiçi bahis şirketleri üzerinden yapıldı. Devamında ise soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte hakemlerin yasa dışı bahis oynayıp oynamadıkları da inceleme altına alınacak.

7- TEMİZLİK HAKEMLERLE SINIRLI DEĞİL!

TFF yönetimi, konunun sadece hakemlerle sınırlı olmadığını belirtti. Türkiye Federasyonu, "Tüm futbol ailesi incelenecek" vurgusu yapıyor. Soruşturma süreci içerisinde kulüp başkanları, yöneticiler, teknik ekipler ve futbolcuların da mercek altında olduğu kaydedildi. Bahis işlerine karışan tüm unsurların cezasını alması ve temizlenmesi amaçlanıyor.

8- TFF, GENÇ HAKEMLERİ ÇAĞIRACAK!

ÇOK sayıda kişinin profesyonel hakemliği sona ereceği için sistemde oluşacak boşlukta ne yapılacağı merak ediliyor. TFF 1. Lig ve 2. Lig'den hakemlerle Süper Lig desteklenecek. TFF yönetimi bu noktada kulüplerden de destek bekleyerek, "Genç hakemler hatalar yapabilir. Bize destek olun" mesajı verdi.

