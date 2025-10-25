Arda Güler'den İspanyol polislerine anlamlı davranış!

Real Madrid son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmada milli yıldızımız Arda Güler maçın oyuncusu seçildi.

Arda Güler'in maçın ardından sosyal medyaya yansıyan o görüntüleri ise İspanya'da gündem oldu. İspanyol basınının, "Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ancak televizyonda yer almayan hareket" diye manşetten verdiği haber ses getirdi. Videoda Arda Güler'in oyundan çıktıktan sonra takım arkadaşları ve teknik heyetle tokalaştığı görülüyor, ancak asıl gündem olan kısım sonra başlıyor.

Arda Güler'in son olarak yedek kulübesinin en sonunda ve dışında oturan iki l polis memuruna da el uzattığı ve onlarla tokalaştığı görüldü. Arda'nın bu hareketi İspanya'da büyük takdir topladı ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Milli futbolcunun bu davranışıyla yüzleri gülümsettiği ve kendisi için söylenen "Hem saha içinde hem de saha dışında farklı bir çocuk" tanımının ne kadar doğru aktarıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: