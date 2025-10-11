Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İsrail'i bugün konuk edecek olan Norveç Milli Takımı, maçın tüm bilet gelirlerini Gazze'ye bağışlama kararı aldı.

Karar, Norveç kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde büyük takdir topladı. Maç öncesi Filistin'e destek amacıyla Oslo'nun merkezinden stat çevresine kadar binlerce kişiyi bir araya getirecek bir gösteri düzenlenecek. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 18 binden fazla Filistinli çocuk tek tek anılacak.