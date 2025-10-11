CANLI SKOR ANA SAYFA
Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için...

Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Norveç-İsrail maçından önce Filistin'e destek amacıyla Oslo'nun merkezinden stat çevresine kadar binlerce kişiyi bir araya getirecek bir gösteri düzenlenecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 16:51
Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için...

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İsrail'i bugün konuk edecek olan Norveç Milli Takımı, maçın tüm bilet gelirlerini Gazze'ye bağışlama kararı aldı.

Karar, Norveç kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde büyük takdir topladı. Maç öncesi Filistin'e destek amacıyla Oslo'nun merkezinden stat çevresine kadar binlerce kişiyi bir araya getirecek bir gösteri düzenlenecek. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 18 binden fazla Filistinli çocuk tek tek anılacak.

