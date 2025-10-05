Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe arsaVev (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1

İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 9'a çıkararak liderlik koltuğuna yerleşti. Sezona iki galibiyetle başlayan Beşiktaş ise ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.