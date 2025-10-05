Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe arsaVev (MAÇ SONUCU ÖZET)

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1
İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 9'a çıkararak liderlik koltuğuna yerleşti. Sezona iki galibiyetle başlayan Beşiktaş ise ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.