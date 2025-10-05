CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe arsaVev (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe arsaVev (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 16:07 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 16:17
Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe arsaVev (MAÇ SONUCU ÖZET)

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1

İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 9'a çıkararak liderlik koltuğuna yerleşti. Sezona iki galibiyetle başlayan Beşiktaş ise ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

SON DAKİKA
