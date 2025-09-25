Juventus’tan Kenan Yıldız için dudak uçuklatan talep! İşte o rakam

100 MİLYON EURO BONSERVİS Habere göre Juventus, milli futbolcu için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Çizme ekibinin bu astronomik talebi sonrası, Kenan'ı isteyen kulüplerin geri adım atabileceği iddia edildi. Ayrıca Juventus'un, genç yıldızla sözleşme uzatma konusunda da ısrarcı olduğu aktarıldı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR Eğer bu rakam üzerinden bir transfer gerçekleşirse, Kenan Yıldız bonservisine en yüksek bedel ödenen Türk futbolcu unvanını alacak. Şu anda Transfermarkt verilerine göre 50 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Kenan'ın Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.