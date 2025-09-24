FIFA'dan penaltı kararı! Futbolda büyük değişim...

Futbolda penaltı atışları konusunda tarihi bir kural değişimi gündemde. Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından değerlendirilen değişiklik uygulamaya girdiğinde penaltıyla ilgili bütün ezberler bozulacak.

Artık bir oyuncu penaltı kullanırken diğer futbolcuların ceza sahası etrafına dizilmesinin ve çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesinin de önüne geçilecek. Çünkü penaltı atışı kaleci topu çeldiğinde, topun yönü ne olursa olsun kale vuruşu verilecek.



