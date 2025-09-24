FIFA'dan penaltı kararı! Futbolda büyük değişim...

CANLI SKOR ANA SAYFA
FIFA'dan yine çok konuşulacak bir karar girişimi. Oyun kuralları konusunda sürpriz bir değişim gündeme geldi. İşte o değişimde yer alan penaltı konusu... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 10:14
Futbolda penaltı atışları konusunda tarihi bir kural değişimi gündemde. Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından değerlendirilen değişiklik uygulamaya girdiğinde penaltıyla ilgili bütün ezberler bozulacak.

Artık bir oyuncu penaltı kullanırken diğer futbolcuların ceza sahası etrafına dizilmesinin ve çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesinin de önüne geçilecek. Çünkü penaltı atışı kaleci topu çeldiğinde, topun yönü ne olursa olsun kale vuruşu verilecek.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyu, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı.

