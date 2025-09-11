Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes Hull City'de!

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Hull City'nin U21 takımına transfer oldu.

"GELECEK İÇİN HEYECANLIYIM"

Mendes, "Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak. Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım." dedi.

Mendes ayrıca U21 Takımı'na ve birinci takıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.