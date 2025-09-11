CANLI SKOR ANA SAYFA
Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes Hull City'de!

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes Hull City'de!

İngilitere Championship ekiplerinden Hull City, Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i U21 takımına transfer etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 15:07 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 15:33
Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes Hull City'de!

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Hull City'nin U21 takımına transfer oldu.

"GELECEK İÇİN HEYECANLIYIM"

Mendes, "Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak. Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım." dedi.

Mendes ayrıca U21 Takımı'na ve birinci takıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

1
