2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Lüksemburg ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Lüksemburg-Slovakya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor.Lüksemburg-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LÜKSEMBURG-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda oynanacak Lüksemburg-Slovakya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

LÜKSEMBURG-SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg-Slovakya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.