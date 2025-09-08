CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bal-Kes'ten iki imza

Bal-Kes’ten iki imza

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesir ekibi son olarak Hollanda takımlarından Heerenveen U-21 takımı forması giyen Ali Topçu ile 1 yıllık ve Antalyaspor'dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Kocaelispor'da kadro planlaması kapsamında Aaron Appindangoye ile yolları karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Kariyerinde daha önce 2019-2024 yılları arasında Sivasspor forması giyen Gabon'lu 33 yaşındaki stoperin kırmızı-beyazlılarla prensipte anlaştığı belirtildi.

Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 5'inci hafta maçında karşılaşacağı Esenler Erokspor hazırlıklarını Mersin Erdemli'deki poligon alanındaki tesislerde sürdürüyor. Teknik Direktör Hugo Almeida yönetiminde süren antrenmanda futbolcular özel olarak hazırlanan parkurda çalıştı.

Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, hazırlıklarını sürdürecek.

Tire 2021 FK, kadrosuna üç oyuncu kattı. Sarı-kırmızılılar Kelkit Hürriyet Spor'da oynayan 19 yaşındaki defans oyuncusu Ege Batur, Balıkesirspor'dan aynı yaştaki orta saha Ersin Coşğun ve Göztepe altyapısından 17 yaşındaki Tireli genç oyuncu Efe Uymur'la sözleşme imzaladı.

