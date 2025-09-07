Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu

16.00 Gürcistan - Bulgaristan

21.45 Türkiye- İspanya

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21.45 Lüksemburg - Slovakya

21.45 Almanya - Kuzey İrlanda

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

19.00 Litvanya - Hollanda

21.45 Polonya - Finlandiya

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

19.00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn

21.45 Belçika - Kazakistan

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu

19.00 Orta Afrika Cumhuriyeti - Komorlar

