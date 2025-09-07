Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
16.00 Gürcistan - Bulgaristan
21.45 Türkiye- İspanya
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21.45 Lüksemburg - Slovakya
21.45 Almanya - Kuzey İrlanda
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu
19.00 Litvanya - Hollanda
21.45 Polonya - Finlandiya
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
19.00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn
21.45 Belçika - Kazakistan
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu
19.00 Orta Afrika Cumhuriyeti - Komorlar
