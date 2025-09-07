CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 7 Eylül Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 07:06
Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu

16.00 Gürcistan - Bulgaristan

21.45 Türkiye- İspanya

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21.45 Lüksemburg - Slovakya

21.45 Almanya - Kuzey İrlanda

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

19.00 Litvanya - Hollanda

21.45 Polonya - Finlandiya

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

19.00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn

21.45 Belçika - Kazakistan

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu

19.00 Orta Afrika Cumhuriyeti - Komorlar

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!
DİĞER
Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Sakatlığı için ilk açıklama geldi
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi!
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi
SON DAKİKA
