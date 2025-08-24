CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'in yeni adresi Panathinaikos!

TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'in yeni adresi Panathinaikos!

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Portekizli futbolcu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 15:32
TRANSFER HABERLERİ | Renato Sanches'in yeni adresi Panathinaikos!

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Portekizli futbolcu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor ile mücadele eden Panathinaikos, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yunan ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Futbol kariyerine Benfica altyapında başlayan Sanches; Bayern Münih, Lille ve Roma gibi takımların formasını da giydi. Renato Sanches'in ismi transfer dönemi boyunca Trendyol Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı. Kariyeri boyunca toplam 296 müsabakaya çıkan Portekizli orta saha; 19 gol, 20 asistlik skor katkısında bulundu.

