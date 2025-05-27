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Haberler Futbol TFF'den yeni sponsorluk!

TFF'den yeni sponsorluk!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 11:19 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 11:28
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TFF'den yeni sponsorluk!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasında imzalanan Millî Takımlar resmi sponsorluğunu kapsayan imza töreni düzenlendi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde şunları söyledi: Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana güçlü işbirlikleri sağlıyor ve yeni sponsorluklara imza atıyoruz. Futbol bir takım oyunda başarıya ulaşmak için teknik heyetten futbolcusuna, taraftardan yönetime herkes kadar bizimle yürüyen sponsorlarımızın da kıymeti büyük. Kalıcı ve sürdürülebilir başarılar için sponsorlar da çok değerli.

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