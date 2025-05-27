TFF'den yeni sponsorluk!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasında imzalanan Millî Takımlar resmi sponsorluğunu kapsayan imza töreni düzenlendi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde şunları söyledi: Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana güçlü işbirlikleri sağlıyor ve yeni sponsorluklara imza atıyoruz. Futbol bir takım oyunda başarıya ulaşmak için teknik heyetten futbolcusuna, taraftardan yönetime herkes kadar bizimle yürüyen sponsorlarımızın da kıymeti büyük. Kalıcı ve sürdürülebilir başarılar için sponsorlar da çok değerli.