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Haberler Futbol Al Ettifaq-Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq-Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 34. haftasında Al Ettifaq ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ettifaq-Al Wahda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:37
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Al Ettifaq-Al Wahda maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq-Al Wahda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ettifaq ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ettifaq-Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ETTIFAQ-AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ettifaq-Al Wahda maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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