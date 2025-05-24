DİĞER
Golazo heyecanı
Futbolun yeni nesil şampiyonası GOLAZO adıyla ilk kez düzenlenecek bu eşsiz turnuva, 27-28 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da başlayacak. Volkan Demirel ve Shevchenko'nun yanı sıra Sercan Yıldırım, Adem Büyük, Necati Ateş, Taha Yalçıner gibi eski futbolcuların yanında Emir Can İğrek ve Kubilay Aka gibi ünlü isimleri aynı sahada buluşturarak unutulmaz anlara imza atmaya hazırlanıyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.