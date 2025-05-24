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Haberler Futbol Golazo heyecanı

Golazo heyecanı

Futbolun yeni nesil şampiyonası GOLAZO adıyla ilk kez düzenlenecek bu eşsiz turnuva, 27-28 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da başlayacak. Volkan Demirel ve Shevchenko'nun yanı sıra Sercan Yıldırım, Adem Büyük, Necati Ateş, Taha Yalçıner gibi eski futbolcuların yanında Emir Can İğrek ve Kubilay Aka gibi ünlü isimleri aynı sahada buluşturarak unutulmaz anlara imza atmaya hazırlanıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Golazo heyecanı
Futbolun yeni nesil şampiyonası GOLAZO adıyla ilk kez düzenlenecek bu eşsiz turnuva, 27-28 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da başlayacak. Volkan Demirel ve Shevchenko'nun yanı sıra Sercan Yıldırım, Adem Büyük, Necati Ateş, Taha Yalçıner gibi eski futbolcuların yanında Emir Can İğrek ve Kubilay Aka gibi ünlü isimleri aynı sahada buluşturarak unutulmaz anlara imza atmaya hazırlanıyor.
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