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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Transfer 30 Haziran’da başlıyor

Transfer 30 Haziran’da başlıyor

TFF, merakla beklenen transfer dönemlerini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Transfer 30 Haziran’da başlıyor
TFF, merakla beklenen transfer dönemlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi.
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