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Haberler Futbol Brezilya Serie B'de 'Icardi sevinci' krize neden oldu!

Brezilya Serie B'de 'Icardi sevinci' krize neden oldu!

Brezilya Serie B'nin 3. haftasında Goias ile Vila Nova takımları arasında oynanan ve 2-2 biten mücadelenin son anlarında Vila Nova'ya beraberliği getiren golün ardından yaşananlar tartışmaya neden oldu. Maçın hakemi golü Icardi ile özdeşleşen o meşhur sevinç ile kutlayan futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi ve oyundan attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 14:51
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Brezilya Serie B'de 'Icardi sevinci' krize neden oldu!

Brezilya Serie B'de Goias ile Vila Nova takımları arasında oynanan ve 2-2 biten mücadelenin son anlarında gelen kırmızı kart tartışmalara neden oldu.

Vila Nova takımının karşılaşmanın 89. dakikasında Arilson ile bulduğu golün ardından Arilson'un takım arkadaşı Elias, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile özdeşleşen o hareket ile golün sevincini yaşadı. Karşılaşmanın hakemi ise futbolcuya 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyundan attı.

10 Centralizados'ta yer alan haberde, hakemin raporunda bu kararın "rakip taraftarlara yönelik tahrik edici ve alaycı hareketler" olması nedeniyle alındığı belirtildi.

Karşılaşmanın ardından Vila Nova kulübünün başkanı Hugo Jorge Bravo bu karara itiraz ederken "Gülünç bir koruma bariyeri yaratıyoruz. Zor zamanlar güçlü adamlar yaratır ve futbolda oluşturduğumuz şey bir grup 'şımarık velet'. Hakemin oyuncularımızdan birini bunu yaptığı için (kulağının arkasına elini koyduğu için) oyundan atmasının gerekçesi nedir? Gerekçe nedir? Futbolu mahvediyorlar, gerçeğin söylenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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