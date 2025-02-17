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Haberler Futbol Ankaragücü'nün 2 taraftar grubu birbirine girdi! Yaralılar var...

Ankaragücü'nün 2 taraftar grubu birbirine girdi! Yaralılar var...

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde mola veren Ankaragücü taraftarları kendi aralarında kavga etti. Onlarca taraftar birbirine girerken, jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti. Yaralanan 4 kişi kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 20:28
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Ankaragücü'nün 2 taraftar grubu birbirine girdi! Yaralılar var...

nkaragücü taraftarları bu akşam Sakaryaspor ile oynayacakları maç Adapazarı'na giderken Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkisindeki dinlenme tesisinde mola verdi. Otobüslerden inen taraftar grupları arasında kavga çıktı. İki taraftar grubu tesiste birbirine girerken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavga eden taraftar grubuna havaya ateş açarak müdahale etti. Kavgada yaralanan taraftarlar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI TESİSTE DÜN DE FENERBAHÇE VE AMEDSPOR TARAFTARLARI KAVGA ETMİŞTİ

Kavganın yaşadığı tesiste dün de Boluspor maçına gelen Amed Sportif Faaliyetler taraftarı ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıkmış, yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralanmıştı.

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