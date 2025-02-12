  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Everton 1-1 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

Everton 1-1 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında Everton ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 01:19 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 01:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Everton 1-1 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

Premier Lig'in 15. haftasında erteleme maçında Everton, lider Liverpool'u konuk etti. 7 Aralık'ta oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları sebebiyle ertelenen Merseyside Derbisi'nde ev sahibi 11. dakikada Beto'nun golüyle öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Liverpool, Alexis Mac Allister ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın ikinci yarısında tempo düştü. Everton girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Liverpool 73'te ilk kez öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Curtis Jones'un şutunda savunmadan seken topu Mohamed Salah filelere gönderdi. Karşılaşmanın son anlarında rakip yarı alanda baskısını artıran Maviler, 90+8. dakikada beraberliği yakaladı. Savunmasından çıkan Tarkowski, ceza sahası içinde kafalardan seken topa yaptığı sert vuruşla golünü attı. Son düdüğün ardından iki takımın futbolcuları saha içinde tartışma yaşadı. Ev sahibinde Abdoulaye Doucoure kırmızı kart gördü.

Derbiden 2-2'lik beraberlikle ayrılan Arne Slot'un öğrencileri puanını 57'ye yükseltti. Everton ise puanını 27'ye çıkardı.

SALAH'TAN LİGDE 36 GOLLÜK KATKI

Derbide 1 gol, 1 asistle ön plana çıkan isimlerden olan Mohamed Salah, bu sezon Premier Lig'de zirvede olduğu gol katkısını bu maçta da sürdürdü. Mısırlı yıldız ligde 22. kez gol sevinci yaşarken, asist sayısını da 14'e çıkardı.

Salah, Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 27 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

Okan Buruk'tan tepki: Kimse benim oyuncuma...
G.Saray-A. Demirspor maçının VAR kaydı açıklandı!
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor'un yıldızına dev talip! Şenol Güneş'in vazgeçilmeziydi...
CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Malezya ve Endonezya'ın ardından Pakistan'da
Meler Devler Ligi'nde tartışmalara neden oldu!
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Mimovic...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic taraftarından İsrail'e kırmızı kart! Celtic taraftarından İsrail'e kırmızı kart! 01:23
Olaylı derbide kazanan çıkmadı! Olaylı derbide kazanan çıkmadı! 01:18
Feyenoord evinde Milan'ı devirdi! Feyenoord evinde Milan'ı devirdi! 01:01
Bayern Münih İskoçya'da tur kapısını araladı! Bayern Münih İskoçya'da tur kapısını araladı! 01:00
Benfica deplasmanda avantajı kaptı! Benfica deplasmanda avantajı kaptı! 00:57
Meler Devler Ligi'nde tartışmalara neden oldu! Meler Devler Ligi'nde tartışmalara neden oldu! 22:56
Daha Eski
Amed Sportif Faaliyetler evinde 3 puanı kaptı! Amed Sportif Faaliyetler evinde 3 puanı kaptı! 22:40
G.Saray-A. Demirspor maçının VAR kaydı açıklandı! G.Saray-A. Demirspor maçının VAR kaydı açıklandı! 22:03
Okan Buruk'tan tepki: Kimse benim oyuncuma... Okan Buruk'tan tepki: Kimse benim oyuncuma... 21:59
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'da! Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'da! 21:47
Trabzonspor'dan Nwakaeme için sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan Nwakaeme için sakatlık açıklaması! 21:42
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI UEFA Şampiyonlar Ligi maçları | CANLI 21:37