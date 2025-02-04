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Haberler Futbol Jorge Jesus ile İsmail Kartal karşı karşıya geliyor: Al-Hilal - Persepolis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Jorge Jesus ile İsmail Kartal karşı karşıya geliyor: Al-Hilal - Persepolis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al Hilal ile İran Pers Körfez Pro Ligi takımı Persepolis AFC Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak kritik maçta Jorge Jesus ile İsmail Kartal kozlarını paylaşacak. Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği haftada maç hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Al-Hilal - Persepolis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 14:30 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 14:40
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Jorge Jesus ile İsmail Kartal karşı karşıya geliyor: Al-Hilal - Persepolis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al-Hilal - Persepolis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

AFC Şampiyonlar Ligi maçında Al Hilal ile Persepolis karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de görev alan Jorge Jesus ile İsmail Kartal, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Türk futbolseverlerin merakla beklediği mücadele hakkında detaylar belli olurken, arama motorlarına, "Al-Hilal - Persepolis maçı ne zaman?" sorusu sorulmaya devam ediliyor. Peki, Al-Hilal - Persepolis maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AL HILAL - PERSEPOLIS MAÇI NE ZAMAN?

AFC Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında oynanacak Al Hilal - Persepolis maçı 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

AL HILAL - PERSEPOLIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Temsilcisi Al Hilal ile İran takımı Persepolis'in karşı karşıya geleceği AFC Şampiyonlar Ligi maçı Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JORGE JESUS İLE İSMAİL KARTAL KARŞI KARŞIYA

AFC Şampiyonlar Ligi 7. haftasında oynanacak Al Hilal - Persepolis maçında Jorge Jesus ve İsmail Kartal ilk defa karşı karşıya gelecek. Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran her iki teknik direktörün maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İran temsilcinin başında yeni göreve başlayan Kartal'ın Arap temsilcisi karşısında nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

AL HILAL İKİNCİ, PERSEPOLIS YEDİNCİ SIRADA

AFC Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Al Hilal ile Persepolis 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetiminde kupayı almayı hedefleyen Suudi Arabistan temsilcisi, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak B Grubu'nda 2. sırada yer alıyor. İran takımı ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan İsmail Kartal'ın takımı ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 7. sırada bulunuyor.

SERDAR DURSUN OYNAYACAK MI?

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından İran takımı Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun'un Al Hilal karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Deneyimli çalıştırıcının şans vermesi durumuna yeni takımıyla ilk maçına çıkacak olan 33 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından bir kez daha İsmail Kartal ile birlikte çalışma fırsatı buldu.

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