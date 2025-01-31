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Haberler Futbol Santos Neymar'ı resmen duyurdu

Santos Neymar'ı resmen duyurdu

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla yollarını ayıran Neymar, Santos'a transfer oldu. Brezilya ekibi transferi bir video ile duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 19:36
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Santos Neymar'ı resmen duyurdu

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla yollarını ayıran Neymar'ın Santos'a transferi resmen açıklandı.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tekrar sahaya çıkmak istiyorum. Futbol oynamak bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilirdi." ifadelerini kullanmıştı.

32 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Santos ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Brezilya ekibi transferi bir video ile duyurdu.

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