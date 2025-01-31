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Haberler Futbol Fatih Terim'in öğrencileri galibiyet arıyor: Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Fatih Terim'in öğrencileri galibiyet arıyor: Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ettifaq ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in 5. lig maçına çıkacağı haftada, kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Deplasman takımı olarak sahne alacak Al Shabab, üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. Son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Terim'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi hücum silahlarıyla gol arayacak Al Shabab, 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Al Ettifaq ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Peki, Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 13:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 13:20
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Fatih Terim'in öğrencileri galibiyet arıyor: Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Al Ettifaq - Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 5. maçına çıkıyor. Al Ettifaq deplasmanına konuk olacak Al Shabab, son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Riyad temsilcisi, kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Al Shabab, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi hücum silahlarıyla gol veya goller arayacak deplasman takımının nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. 19 puanla 12. sırada yer alan Al Ettifaq ise iç sahada oynayacağı maçta kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. Peki, Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AL ETTIFAQ - AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 18. haftasında oynanacak Al Ettifaq - Al Shabab maçı 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

AL ETTIFAQ - AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Prens Muhammed bin Fehd Stadyumu'nda oynanacak Al Ettifaq - Al Shabab maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

AL SHABAB SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçını 2-1 kazanan Al Shabab, ligde oynadığı 4 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bu hafta Al Ettifaq'a karşı oynayacak Riyad temsilcisi, Terim önderliğinde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Geçtiğimiz hafta Al Fayha karşısında 2-1 kazanan Al Shabab, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor.

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