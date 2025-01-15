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Haberler Futbol Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Galatasaray'dan sezon başında Portekiz ekibi Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcudan son olarak sosyal medyadan kendisine gelen o yoruma tepki çeken bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:57
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Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Kerem Aktürkoğlu sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak sürpriz bir şekilde Portekiz ekibi Benfica'nın yolunu tutmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Burada son olarak Portekiz Lig Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşayan oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Futbolcu son olarak sosyal medyadan Galatasaraylı bir taraftarın kendisine yönelik bir eleştirisine yanıt verdi.

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Kerem Aktürkoğlu, bir Galatasaray taraftarının, "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok. Kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var." yorumuna sitem etti.

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Milli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray'ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray'a emek veren ve Galatasaray'dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, "nankörlük" olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, "Maç günü hâlâ yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…" denileceğini biliyorum, öyle değil.

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaraylı taraftara isyan! "Nankörlük..."

Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."

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