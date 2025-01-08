  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!

TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sonraki haftalarda geçici bir süreyle yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 15:47 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 15:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!

TFF, Trendyol Süper Lig'de sonraki haftalarda geçici bir süreyle yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz kapsamlı analiz ve değerlendirmeler neticesinde, hakemlik sistemimizin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda:

Merkez Hakem Kurulu yeniden yapılandırılmakta olup, şirketleşme sürecine uygun kurumsal bir yapı tesis edilecektir.

Süper Lig ve 1. Lig operasyonları, kulüplerimizin de paydaşı olacağı Danışma Kurulu'nun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı yönetiminde yürütülecektir.

Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarında kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi amacıyla TFF bünyesindeki ilgili uzmanlardan profesyonel destek sağlanacaktır.

Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında:

- Hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulaması,

- Performans değerlendirmelerinin kulüplerle paylaşılması ve sistematik itiraz süreçleri,

- Profesyonel iletişim yönetimi devreye alınacaktır.

Alt ligler ve amatör liglerin yönetimi diğer MHK üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda, diğer alanlarda da planlanan değişiklikler kademeli olarak uygulamaya konulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

F.Bahçe'den stoper bombası!
Eyüpspor - Boluspor | CANLI
DİĞER
Dosta son öpücük! Orhan Gencebay’dan duygulandıran sözler: Benim kardeşimdi
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'ye rekor ceza!
Milli futbolcu sezonu kapattı!
Kırklareli'nde gol yağmuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda? 15:59
TFF'den yabancı hakem açıklaması! VAR... TFF'den yabancı hakem açıklaması! VAR... 15:46
Milli futbolcu sezonu kapattı! Milli futbolcu sezonu kapattı! 15:30
Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta? Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta? 15:27
Eyüpspor - Boluspor | CANLI Eyüpspor - Boluspor | CANLI 14:35
Eyüpspor'da ayrılık! Eyüpspor'da ayrılık! 14:30
Daha Eski
Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Barcelona maçı hangi kanalda? 14:17
Beşiktaş'ta görev değişikliği Beşiktaş'ta görev değişikliği 14:14
Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? 13:56
Galatasaray - Başakşehir maçı ayrıntıları! Galatasaray - Başakşehir maçı ayrıntıları! 13:31
İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler... İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler... 13:22
Kluivert'ın yeni takımı belli oldu! Kluivert'ın yeni takımı belli oldu! 12:28