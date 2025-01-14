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Haberler Futbol Kenan Yıldız'a dava şoku! 4 milyon Euro...

Kenan Yıldız'a dava şoku! 4 milyon Euro...

İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili Çizme basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız'ın uzun süren hukuk mücadelesini kaybettiği ve tazminat ödeyeceği açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 12:04
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Kenan Yıldız'a dava şoku! 4 milyon Euro...

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kenan Yıldız'a dava şoku! 4 milyon Euro...

Torino derbisinin ardından ortaya çıkan haber, "Kenan Yıldız'a derbi sonrası soğuk duş" başlığı ile servis edildi.

Kenan Yıldız'a dava şoku! 4 milyon Euro...

Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında gösterilen 19 yaşındaki futbolcunun eski menajerine karşı verdiği hukuk mücadelesini kaybettiği açıklandı.

Kenan Yıldız'a dava şoku! 4 milyon Euro...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Tribuna'dan ulaştığı habere göre Yıldız, tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kenan Yıldız'a dava şoku! 4 milyon Euro...

Ayrıca İtalyan spor muhabiri Giovanni Albanese'nin bildirdiğine göre menajerinin Kenan Yıldız'dan 4 milyon Euro değerinde tazminat talebi bulunuyordu.

Kenan Yıldız'a dava şoku! 4 milyon Euro...

Haberde buna karşılık mahkemede ödenmesi gereken tazminatın 170 bin Euro olması gerektiğine karar kılındığı belirtildi.

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