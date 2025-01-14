Kenan Yıldız'a dava şoku! 4 milyon Euro...
İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili Çizme basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız'ın uzun süren hukuk mücadelesini kaybettiği ve tazminat ödeyeceği açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Tribuna'dan ulaştığı habere göre Yıldız, tazminat ödemeye mahkum edildi.
Ayrıca İtalyan spor muhabiri Giovanni Albanese'nin bildirdiğine göre menajerinin Kenan Yıldız'dan 4 milyon Euro değerinde tazminat talebi bulunuyordu.
Haberde buna karşılık mahkemede ödenmesi gereken tazminatın 170 bin Euro olması gerektiğine karar kılındığı belirtildi.
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