  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Arsenal 0-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET) Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra...

Arsenal 0-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET) Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra...

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Newcastle United deplasmanda Arsenal'ı 2-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 01:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal 0-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET) Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra...

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

Arsenal'a galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Alexander Isak ve 51. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

15 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Arsenal'in 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Newcastle United, rakibini de 15 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.

Bu karşılaşmayla birlikte Newcastle United, Lig Kupası'nda final için önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş maçı 5 Şubat'ta oynanacak.

F.Bahçe'den transfer harekatı! Talisca dışında 2 yıldız alınacak
G.Saray'a transferde kötü haber! Reddetti...
DİĞER
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY ZTK MAÇ BİLGİSİ: Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Antalya evinde Kocaeli'yi devirdi!
F.Bahçe'ye 3 isimden müjde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... 01:09
Joao Mario: "Rafa Silva ile..." Joao Mario: "Rafa Silva ile..." 00:18
Hekimoğlu: "Birbirimiz için..." Hekimoğlu: "Birbirimiz için..." 00:13
Mert Günok: Kendi içimizde kenetlenmeliyiz Mert Günok: Kendi içimizde kenetlenmeliyiz 23:59
A.Petkimspor seride avantajı kaptı A.Petkimspor seride avantajı kaptı 23:50
Erdoğan: "Maçın hakkı beraberlikti" Erdoğan: "Maçın hakkı beraberlikti" 22:02
Daha Eski
Halim Okta: Yolumuza devam edeceğiz Halim Okta: Yolumuza devam edeceğiz 22:00
Galatasaray'dan farklı galibiyet! Galatasaray'dan farklı galibiyet! 21:54
A.Efes, Luca Banchi ile anlaştı! A.Efes, Luca Banchi ile anlaştı! 21:49
PFDK sevkleri açıklandı PFDK sevkleri açıklandı 21:44
Karşıyaka Kenan Sipahi'nin ayrılığını açıkladı Karşıyaka Kenan Sipahi'nin ayrılığını açıkladı 21:26
Kayserispor - G.Saray maçındaki olaylar: 21 taraftar serbest kaldı Kayserispor - G.Saray maçındaki olaylar: 21 taraftar serbest kaldı 21:21