Arsenal 0-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU ÖZET) Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra...

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

Arsenal'a galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Alexander Isak ve 51. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

15 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Arsenal'in 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Newcastle United, rakibini de 15 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.

Bu karşılaşmayla birlikte Newcastle United, Lig Kupası'nda final için önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş maçı 5 Şubat'ta oynanacak.