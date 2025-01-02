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Haberler Futbol Muhsin Ertuğral Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu

Muhsin Ertuğral Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu

Son dakika spor haberleri... Güney Afrika Süper Ligi ekiplerinden Cape Town City, teknik direktörlük koltuğuna Muhsin Ertuğral'ın getirildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 14:32
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Muhsin Ertuğral Cape Town City'nin yeni teknik direktörü oldu

Muhsin Ertuğral, Güney Afrika Süper Ligi takımlarından Cape Town City'nin teknik direktörü oldu. Milli takımlarda teknik danışman olarak görev alan tecrübeli teknik adam, daha önce Süper Lig'de de çalışmış ve sonrasında birçok Güney Afrika ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Muhsin Ertuğral'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Cape Town City, Güney Afrika Süper Ligi'nde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Güney Afrika ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Ertuğral'ın takımının başına geçmesinden dolayı büyük memnuniyet duyulduğu dile getirildi.

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