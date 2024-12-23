Benfica - Estoril maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? | Liga Portugal

Benfica - Estoril maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liga Portugal'da heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinde Benfica - Estoril karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun Estoril karşısında oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Benfica - Estoril maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - ESTORİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Estoril maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Portekiz Ligi'nde attığı gol ve asistlerle Benfica taraftarının gönlüne taht kurdu. Portekiz Ligi'nde 10 maçta forma giyen 26 yaşındaki Aktürkoğlu, 10 gol atarken, 5 de gol pası verdi. Her geçen gün performansını arttıran Kerem Aktürkoğlu'nun Teknik Direktör Bruno Lage'ın şans vermesi durumunda Estoril karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.