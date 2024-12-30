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Haberler Futbol Halil Umut Meler Körfez Ulusları Kupası'nda yarı final maçını yönetecek

Halil Umut Meler Körfez Ulusları Kupası'nda yarı final maçını yönetecek

Körfez Ulusları Kupası'nda düdük çalacak olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 16:33
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Halil Umut Meler Körfez Ulusları Kupası'nda yarı final maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek.

Mücadele, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da Kuveyt'in Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadyumu'nda oynanacak.

Körfez Ulusları Kupası'nın yarı finalinde Suudi Arabistan ile Umman arasında 31 Aralık Salı günü oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'teki Ardiya bölgesinde bulunan Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadı'nda oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal olacak.

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