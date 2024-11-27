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Haberler Futbol Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan Ligi'nde görev

Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan Ligi'nde görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak Al Shabab-Al Hilal karşılaşmasını yönetecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 18:01 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 18:03
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Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab ile Al Hilal takımları arasında oynanacak olan müsabakayı yönetecek.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Al-Shabab Club Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastien Dankert VAR, Murat Tuğberk Curbay ise AVAR olarak görev yapacak.

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