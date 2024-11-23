Geliyorlar

AVrupa'da yoğun fikstür nedeniyle genç futbolcular, geçmiş yıllara göre takımlarında daha çok süre bulmaya başladı. Transfermarkt verilerine göre, 21 yaş altı futbolcular arasında Avrupa'nın 5 büyük liginde ve milli takımlarında en fazla süre alan isimler listelendi. Sıralamada A Milli Takım'ın yıldızı Kenan da ilk 10'a girdi. İşte Avrupa'da 21 yaş altı futbolcular arasında en çok süre alan isimler:

1 Cubarsi Barcelona 26 maç 1.984 dakika 2 Yamal Barcelona 22 maç 1.747 dakika 3 Bellingham Real Madrid 21 maç 1.737 dakika 4 Lukeba Leipzig 22 maç 1.731 dakika 5 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 24 maç 1.683 dakika 6 Lewis Manchester City 21 maç 1.683 dakika 7 Sesko Leipzig 22 maç 1.675 dakika 8 Atangana Reims 21 maç 1.620 dakika 9 Scally B. Möchengladbach 18 maç 1.590 dakika 10 Kenan Yıldız Juventus 23 maç 1.558 dakika