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Haberler Futbol Geliyorlar

Geliyorlar

Transfermarkt analizine göre üst üste gelen maç trafiği genç yıldızlara forma şansı sundu. Süre alan oyuncular tecrübeli isimlere mesaj gönderdi ve sinyali çaktı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Geliyorlar

AVrupa'da yoğun fikstür nedeniyle genç futbolcular, geçmiş yıllara göre takımlarında daha çok süre bulmaya başladı. Transfermarkt verilerine göre, 21 yaş altı futbolcular arasında Avrupa'nın 5 büyük liginde ve milli takımlarında en fazla süre alan isimler listelendi. Sıralamada A Milli Takım'ın yıldızı Kenan da ilk 10'a girdi. İşte Avrupa'da 21 yaş altı futbolcular arasında en çok süre alan isimler:

1 Cubarsi Barcelona 26 maç 1.984 dakika 2 Yamal Barcelona 22 maç 1.747 dakika 3 Bellingham Real Madrid 21 maç 1.737 dakika 4 Lukeba Leipzig 22 maç 1.731 dakika 5 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 24 maç 1.683 dakika 6 Lewis Manchester City 21 maç 1.683 dakika 7 Sesko Leipzig 22 maç 1.675 dakika 8 Atangana Reims 21 maç 1.620 dakika 9 Scally B. Möchengladbach 18 maç 1.590 dakika 10 Kenan Yıldız Juventus 23 maç 1.558 dakika

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