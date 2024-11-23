  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol 15 maçtan 4'ünü kazandık

15 maçtan 4'ünü kazandık

A Milliler, Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
15 maçtan 4'ünü kazandık

A Milliler, Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi. İki ekip şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. A Milliler, Macarlar karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Öte yandan, Macaristan A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele etti. Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı.

Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi
G.Saray'dan tarihi transfer operasyonu! 3 bomba birden
DİĞER
Yasmin Erbil ev hapsindeki babası hakkında konuştu! "Yine TikTok'a girmiş, Mehmet Ali Erbil'in kızı olmak çok zor yaşlandım"
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fıra Sarı'da!
G.Saray Jakobs hakkında kararını verdi!
Jose'den flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:23
"Şu an tek konsantrasyonumuz..." "Şu an tek konsantrasyonumuz..." 01:23
Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! 01:23
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:03
Tekvandoda zirvedeyiz Tekvandoda zirvedeyiz 00:57
Eczacı Kartal’ı yıktı Eczacı Kartal’ı yıktı 00:57
Daha Eski
Derbide eşitlik Derbide eşitlik 00:56
Devler fark attı Devler fark attı 00:56
8 madalya aldık 8 madalya aldık 00:54
"Şu an tek konsantrasyonumuz..." "Şu an tek konsantrasyonumuz..." 00:43
Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! Harry Kane şov yaptı Bayern kazandı! 00:37
Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! 23:57