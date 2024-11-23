15 maçtan 4'ünü kazandık

A Milliler, Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi. İki ekip şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. A Milliler, Macarlar karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Öte yandan, Macaristan A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele etti. Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı.