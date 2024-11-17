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Haberler Futbol Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı...

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı...

Son dakika spor haberleri: A Milli Takımımızın, Galler ile 0-0 berabere kaldığı maçın 88. dakikasında penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz basınında geniş yer verildi. İşte milli futbolcumuz için atılan manşetler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 12:19
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Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı...

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde gruptaki beşinci maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı...

Karşılaşma golsüz eşitlike tamamlanırken Türkiye grup liderliğini sürdürdü. A Milli Takım gruptaki son maçında Karadağ ile karşılaşacak.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı...

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, maçın 89. dakikasında penaltıdan yararlanamadı. Portekiz basını, Benfica forması giyen milli futbolcunun performansını ve penaltıyı değerlendirdi.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı...

"GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"

Record'da yer alan maç haberinde, "Kerem Aktürkoğlu son birkaç haftadır övgülerin hedefi oldu ancak cumartesi günü pek istediği gibi gitmedi. Türkiye 89. dakikada mükemmel bir fırsat yakaladı ancak penaltı kaçtı. Sorumluluğu üstlendi ve bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı." ifadeleri yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı...

"KEREM GARANTİLEME FIRSATINI KAÇIRDI"
O Jogo'nun değerlendirmesinde, "Kerem Aktürkoğu, Türkiye'nin Galler'le oynadığı maçta hücumdaki performansıyla öne çıktı ancak 88'de penaltı kaçırdı. Türk futbolcu, Türkiye'yi galibiyete taşıma ve A Ligi'ne yükselişini garantileme fırsatını yakaladı ancak başarısız oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu! Türkiye - Galler maçı...

"KEREM LİDERLİK FIRSATINI KAÇIRDI"
Portekiz bir diğer spor gazetesi A Bola'da ise şu ifadelere yer verildi, "Benfica'nın golcüsü Türkiye adına penaltıyı kaçırdı ve gözyaşlarına boğuldu. Kerem Aktürkoğlu liderlik fırsatını harcadı ve Türkiye, Uluslar Ligi'nde berabere kaldı."

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