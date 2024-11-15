Ancelotti - Arda Güler arasında neler yaşandı? Real Madrid'e transfer şoku...
Son dakika spor haberleri: Real Madrid'e transfer olduktan sonra bir türlü istediği süreyi bulamayan Arda Güler konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ancelotti'nin genç oyunculara bu bakışı sonrası transferde büyük bir kriz çıktı. İşte detaylar...
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İtalyan hocanın, 2 futbolcuya yaklaşımı transfer piyasası üzerinde şimdiden etki yarattı. Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre yeni Luka Modric olarak lanse edilen 21 yaşındaki Martin Baturina, Real Madrid'den gelen teklifi reddetti.
Ancak futbolcunun büyük bir takımın ayrılmaz parçası olmak istediği bu yüzden Real Madrid'i reddettiği belirtildi.
Arda Güler ve Endrick gibi potansiyeli çok yüksek 2 futbolcunun kulübeye mahkum edilmesi Baturina'nın, Ancelotti'nin kendisine süre vereceğine inanmamasının önünü açtı.
Ancelotti'nin takımın başında olduğu sürece genç yıldızlar için Real Madrid'in ideal bir yer olmaktan uzak olduğu vurgulandı.
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