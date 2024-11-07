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Haberler Futbol Kerem Aktürkoğlu'ndan Portekiz'de mükemmel başarı! En iyisi seçildi

Kerem Aktürkoğlu'ndan Portekiz'de mükemmel başarı! En iyisi seçildi

Portekiz devlerinden Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performans ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Kerem, son olarak Portekiz'de mükemmel bir başarıya imza attı ve son iki ayda gösterdiği performans ile Liga Portugal'ın en iyi oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 21:06 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 15:04
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Portekiz'de mükemmel başarı! En iyisi seçildi

Portekiz devlerinden Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performans ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz Kerem, geçtiğimiz ayda da gösterdiği başarılı performans ile hem Portekizli taraftarların hem de Türkiye'deki sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetmişti. Yıldız oyuncunun başarısı ödülsüz kalmadı.

Liga Portugal'da Eylül ve Ekim ayının en iyi hücum oyuncusu, Kerem Aktürkoğlu seçildi.

Yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem, şuana kadar Portekiz ekibi ile tüm kulvarlarda 10 maça çıktı ve 8 gol / 3 asistlik katkı sağladı.

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