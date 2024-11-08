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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım Cuma günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Kasım Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 09:40
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Kasım Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Kasımpaşa - Kayserispor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Ümraniyespor - Iğdır FK (TRT Tabii Spor)

20:00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Rayo Vallecano - Las Palmas (S Sport Plus)

Serie A

22:45 Lecce - Empoli (S Sport Plus)

Ligue 1

22:45 Marsilya - Auxerre (beIN Connect)

Bundesliga

22:30 Union Berlin - Freiburg (TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:45 Al Hilal Riyadh - Al Ettifaq (S Sport Plus)

18:20 Al Ahli Jeddah - Al Raed

20:00 Al Riyadh - Al Nassr (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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