Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Kasım Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Kasımpaşa - Kayserispor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Ümraniyespor - Iğdır FK (TRT Tabii Spor)

20:00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Rayo Vallecano - Las Palmas (S Sport Plus)

Serie A

22:45 Lecce - Empoli (S Sport Plus)

Ligue 1

22:45 Marsilya - Auxerre (beIN Connect)

Bundesliga

22:30 Union Berlin - Freiburg (TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:45 Al Hilal Riyadh - Al Ettifaq (S Sport Plus)

18:20 Al Ahli Jeddah - Al Raed

20:00 Al Riyadh - Al Nassr (S Sport Plus)

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