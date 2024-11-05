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Haberler Futbol

TFF'den flaş Atilla Karaoğlan hareketi!

UEFA, bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak 3 Türk hakemi açıkladı. UEFA, 3 Türk hakeme görev verirken, Türkiye Futbol Federasyonu 2 isim için paylaşım yaptı. Atilla Karaoğlan paylaşımda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 21:52
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TFF'den flaş Atilla Karaoğlan hareketi!

Avrupa futbolunun patronu UEFA, bu hafta organizasyonlarında 3 Türk hakeme görev verdi.

FIFA kokartlı hakemlerden Zorbay Küçük, Paris Saint-Germain ve Atletico Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan, Konferans Ligi'nde oynanacak Legia Varşova ve Dinamo Minsk arasındaki mücadeleyi yönetecek.

Kadir Sağlam ise Gençlik Ligi'ndeki Kairat - Real Betis müsabakasında görev alacak.

TFF, ATİLLA KARAOĞLAN'I AÇIKLAMADI

NTV Spor'da yer alan haberde Türkiye Futbol Federasyonu, resmi site ve sosyal medya hesaplarından Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam için paylaşım yaptı. Ancak Atilla Karaoğlan için paylaşım yapmadı.

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