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Haberler Futbol

Hakan Çalhanoğlu: Hem mutlu hem de gururluyum

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2024 Ballon d'Or'da 20. sırayı almasının ardından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 11:29
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Hakan Çalhanoğlu: Hem mutlu hem de gururluyum

Inter'de forma giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2024 Ballon d'Or'da 20. sırayı almasının ardından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

"HEM MUTLU HEM DE GURURLUYUM"

Harika, çok harika. Hem kendim hem de burada benimle birlikte olan Lautaro ve Sommer için aynı anda hem mutlu hem de gururluyum. Üç kişiyiz ama umarım gelecek yıl Interli futbolcu sayısı daha da artar. Bu çok önemli bir sezon geçirdiğimiz anlamına gelecektir.

"INTER DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İLK 5 TAKIMI ARASINDA YER ALIYOR"

"Avrupa'da zirvede yer almaya devam eden çok önemli bir kulübün önemli oyuncuları olduğumuzu gösterdik. Dahası, bana göre bugün Inter dünyanın en güçlü ilk beş takımı arasında yer alıyor, bundan yeterince eminim."

INTER - JUVENTUS MAÇI HAKKINDA

"Muhteşem mi? Bence öyleydi. Sakatlığım nedeniyle sahaya çıkamadığım için üzgünüm. Ama takımın iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum."

PIOTR ZIELINSKI HAKKINDA

"İyi iş çıkardı, yıllarca sahada başka bir şey yaptıktan sonra bu rolde oynamak kolay değildi. Harika bir iş çıkardı, önemli bir yardım yaptı, onu tebrik ediyorum. Ayrıca penaltılarda iki gol attı, mutluyum çünkü bu benim yerime şut atabilecek birinin olduğu anlamına geliyor. Orada biraz şanssızdık ama bence takım çok iyi oynadı ve muhtemelen kazanabileceğimiz bir maçtı."

SAKATLIKTAN DÖNÜŞÜ HAKKINDA

"Yakında, çok yakında. Pazar günü tekrar hazır olacağımı düşünüyorum."

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