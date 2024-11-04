Peru'da yaşanan trajik olay! Maç sırasında sahaya yıldırım düştü

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da oynanan bir maç sırasında yıldırım çarpması sonucu bir futbolcu hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Olay, Peru'nun Huancayo eyaletindeki bölgelereden Chilca'da Juventud Bellavista ve Familia Chocca adlı iki yerel takım arasında düzenlenen bölgesel bir turnuva sırasında gerçekleşti.

The Sun'ın haberine göre, hakem maçı durdurduktan birkaç dakika sonra, stadyumda yankılanan gök gürültüsü sesi nedeniyle yüzüstü yere düşen 39 yaşındaki Jose Hugo de La Cruz Meza, olay yerinde hayatını kaybetti.

40 yaşındaki kaleci Juan Chocca Llacta da doğrudan darbe aldı ve vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu için taksiyle hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralılardan 16 ve 19 yaşlarındaki iki genç ile yerel olarak Cristian Cesar Pituy Cahuana olarak adlandırılan 24 yaşındaki bir kişinin yaşanan dramın ardından hastanedeki durumlarının "stabil" olduğu söylendi.

Juventud Bellavista'nın 22. dakikada 2-0 üstünlük sağladığı karşılaşma, yıldırım düşmesi sonucu tatil edildi.

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