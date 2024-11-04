  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Peru'da yaşanan trajik olay! Maç sırasında sahaya yıldırım düştü

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da oynanan yerel bir maç sırasında sahaya yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu bir futbolcu hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 17:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Peru'da yaşanan trajik olay! Maç sırasında sahaya yıldırım düştü

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da oynanan bir maç sırasında yıldırım çarpması sonucu bir futbolcu hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Olay, Peru'nun Huancayo eyaletindeki bölgelereden Chilca'da Juventud Bellavista ve Familia Chocca adlı iki yerel takım arasında düzenlenen bölgesel bir turnuva sırasında gerçekleşti.

The Sun'ın haberine göre, hakem maçı durdurduktan birkaç dakika sonra, stadyumda yankılanan gök gürültüsü sesi nedeniyle yüzüstü yere düşen 39 yaşındaki Jose Hugo de La Cruz Meza, olay yerinde hayatını kaybetti.

40 yaşındaki kaleci Juan Chocca Llacta da doğrudan darbe aldı ve vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu için taksiyle hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralılardan 16 ve 19 yaşlarındaki iki genç ile yerel olarak Cristian Cesar Pituy Cahuana olarak adlandırılan 24 yaşındaki bir kişinin yaşanan dramın ardından hastanedeki durumlarının "stabil" olduğu söylendi.

Juventud Bellavista'nın 22. dakikada 2-0 üstünlük sağladığı karşılaşma, yıldırım düşmesi sonucu tatil edildi.

İŞTE O ANLAR

UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı!
Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi?
DİĞER
SON DAKİKA: Mourinho'nun sevinci dünyayı salladı! "Amrabat'ın golünden sonra..."
Başkan Erdoğan'dan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar
Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı!
Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Peru'da bir futbol maçında yaşanan trajik olay! Peru'da bir futbol maçında yaşanan trajik olay! 17:09
Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip 16:43
UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! 16:28
Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi? Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi? 16:05
Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı 15:41
G.Saray'da Tottenham mesaisi! G.Saray'da Tottenham mesaisi! 15:36
Daha Eski
TFF'den derbi sonrası flaş karar! TFF'den derbi sonrası flaş karar! 13:38
Mourinho paylaşımlarına devam ediyor! Mourinho paylaşımlarına devam ediyor! 13:23
Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı! Ünlü menajerden flaş Mourinho itirafı! 12:20
Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman? 11:44
Real Madrid - Milan maçı ne zaman? Real Madrid - Milan maçı ne zaman? 11:41
Lille - Juventus maçı ne zaman? Lille - Juventus maçı ne zaman? 11:39